Fortnite, vagine di gomma vendute in streaming grazie a una sponsorizzazione di Destructoid

Vagine di gomma vendute durante uno streaming di Fortnite e contenuti sponsorizzati di Destructoid, che ci azzeccano nella stessa frase? Citazione di Di Pietro a parte, sta facendo scandalo un contenuto sponsorizzato di Destructoid: un video accompagnato da un articolo di poche righe, che vede una operatrice del sesso telefonico (così viene definita dall'articolo) giocare a Fortnite e provare a vendere contemporaneamente agli spettatori quelle che sono sostanzialmente delle vagine di gomma. Più precisamente delle Fleshlight, apparecchi per l'autoerotismo tecnologicamente complessi, ma a quanto pare di facile utilizzo.



Il video in sé è abbastanza innocente, a ben vedere, e mostra la streamer Twitch @nanerboots giocare a Fortnite con la scollatura in bella vista. Niente insomma che non facciano molte altre streamer. Il suo obiettivo è però diverso dal mostrare le sue abilità in gioco, come si evince da quello che dice mentre gioca. Come già riportato, la nostra vuole vendere delle Fleshlight ai giocatori, fornendo loro un codice sconto del 50% da riscattare sul sito AdamandEve.com.



Secondo alcuni un sito come Destructoid non doveva piegarsi alla pubblicazione di un simile contenuto, perché Fortnite è un gioco pieno di minori che non dovrebbero essere esposti a proposte commerciali riguardanti sex toy e affini.



Certo, Twitch in generale non è un luogo proprio sicuro quando si parla di esposizione dei minori a contenuti di natura sessuale. Basti pensare ad Amouranth scambiata per una prostituta o ad Alinity che si fotografa le natiche.