Call of Duty: Warzone, nuovi Driver GeForce 442.59 ottimizzati da Nvidia

Nvidia ha annunciato di aver rilasciato dei nuovi driver GeForce, i Game Ready 442.59 WHQL, ottimizzati per Call of Duty: Warzone. Come sempre potete scaricarli da GeForce Experience o dal sito ufficiale di Nvidia.



Stando a quanto comunicato, i nuovi driver consentiranno di raggiungere fino a 144fps su Call of Duty: Warzone, utilizzando una scheda grafica della linea GeForce RTX. Come sempre Nvidia garantisce che i suoi driver possono fornire il giusto supporto per avere la migliore esperienza di gioco possibile. Chi invece possiede una scheda video delle linee GeForce RTX o GeForce GTX potrà registrare automaticamente i migliori momenti di gioco grazie a NVIDIA Highlights.



Call of Duty: Warzone è la modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare, resa però free-to-play. Sarà disponibile tra qualche ora e richiederà un download mostruoso se non si possiede il gioco base.



Call of Duty: Warzone sarà giocabile su PC, Xbox One e PS4.