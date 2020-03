Pokémon GO: Landorus sta arrivando, quando sarà disponibile?

Abbiamo avuto Thundurus, abbiamo incontrato Tornadus, e adesso arriva anche il turno di Landorus, come era largamente prevedibile. L'ultimo Pokémon Leggendario del Trio di Unima è finalmente in arrivo su Pokémon GO, e al conferma l'hanno data direttamente gli sviluppatori di Niantic Labs nelle ultime ore.

Quando sarà disponibile Landorus su Pokémon GO? Presto detto, dal prossimo 31 marzo 2020 e fino al 21 aprile 2020 successivo. Ma non pensate neanche lontanamente di uscire di casa per andare a catturare i Pokémon: punto primo, è una cosa stupida; punto secondo un trentenne è stato arrestato proprio per questo motivo. Landorus sarà tranquillamente ottenibile tramite la Lega Lotte GO di Pokémon GO, come tutti gli altri Pokémon Leggendari delle ultime settimane.

Gli sviluppatori di Niantic Labs, del resto, sono riusciti a rendere Pokémon GO godibile anche da casa, in questi tempi bui segnati dalla pandemia legata al Coronavirus. Molti eventi dei prossimi mesi sono stati cancellati, ma verranno recuperati in un secondo momento; per fortuna non è stato cancellato l'arrivo di Landorus, sul quale vi forniremo maggiori dettagli non appena sarà disponibile.