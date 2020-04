DuckTales QuackShots annunciato da FDG Entertainment, gli autori di Monster Boy

DuckTales QuackShots, il cui titolo non è ancora del tutto chiaro, sembra essere il nuovo progetto da parte di FDG Entertainment, team autore del recente e ottimo Monster Boy, almeno a giudicare ad un breve tweet con tanto di screenshot, che tuttavia non sappiamo bene come prendere.

Sì perché decidere di annunciare un nuovo gioco il primo aprile, per giunta con un semplice messaggio su Twitter, non è proprio il modo migliore per schiarire le idee, visto che la prima cosa che viene in mente è che si tratti proprio di uno scherzo. Certo, se si trattasse di un pesce d'aprile sarebbe veramente ben congegnato e forse la scelta di inserire dei personaggi Disney, con i possibili problemi di infrazione dei diritti d'autore che potrebbe comportare, potrebbe convalidare il fatto che si tratti di un gioco vero.

Fatto sta che in base a queste immagini questo DuckTales QuackShots sembra praticamente un sogno che si realizza per tutti i fan della serie Disney e degli originali dell'epoca a 16-bit e la caratterizzazione grafica, adeguata anche al nuovo stile della serie, sembra veramente notevole.

Anche il titolo non è chiaro: il team FDG parla di DuckTales e QuackShot insieme e in effetti si tratterebbe di una sorta di cross-over tra due titoli diversi, anche se ovviamente basati sul medesimo universo Disney in termini di personaggi protagonisti.

Insomma, prendete la cosa con le dovute cautele perché ci sono molte possibilità che si tratti solo di uno scherzo, ma se non lo fosse sarebbe davvero un titolo da tenere d'occhio con grande interesse, anche perché sembra veramente notevole come qualità.

Monster Boy and the Cursed Kingdom, d'altra parte, ha convinto un po' tutti, come potete vedere anche dalla nostra recensione e dalle vendite registrate, in particolare su Nintendo Switch.