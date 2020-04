Xbox One X: una versione a tema Sonic the Hedgehog in regalo da Microsoft, attraverso un concorso

Una Xbox One X a tema Sonic the Hedgehog può essere conquistata partecipando a un concorso organizzato da Microsoft, nel quale basta sostanzialmente retwittare il messaggio riportato qui sotto per partecipare all'estrazione.

La console si presenta interamente caratterizzata dall'icona Sega, purtroppo però - almeno per chi avrebbe preferito uno stile più classico - si tratta della sua recente versione cinematografica. L'Xbox One X in questione ha dunque uno chassis tendente al blu profondo, con sopra stampata un'immagine di Sonic e la scritta Sonic the Hedgehog sulla parte frontale.

Da notare che anche il controller prosegue sullo stesso tema in termini di colori e scritta. Insomma, per i fan del film di Sonic è praticamente la console definitiva, anche se forse un tema più nello stile del classico Sonic videoludico avrebbe fatto maggiore presa sui fan di vecchia data.

In ogni caso, potete vincere la console in questione effettuando il retweet del messaggio riportato qui sotto da parte di Xbox entro il 14 aprile 2020. Le altre regole per partecipare al concorso sono la necessità di avere più di 18 anni, il fatto di dover essere residente in un paese supportato da Xbox Live, la necessità di seguire l'account Xbox su Twitter e il fatto di effettuare appunto il retweet con l'hashtag #SonicXboxsweepstakes.

Il fatto poi che si tratti di una Xbox One X, dunque la versione più recente e sensibilmente più potente della console di attuale generazione Microsoft, rende l'iniziativa ancora più interessante, dunque affrettatevi.