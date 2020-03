Sonic - Il film potrebbe arrivare un po' prima del previsto in digitale

Sonic - Il film potrebbe arrivare un po' prima del previsto in versione digitale e poi di conseguenza anche in versione Blu-Ray e DVD.

Secondo Variety, Paramount Pictures comincerà a distribuire il film in versione digitale il prossimo 31 marzo 2020, solo 46 giorni dopo l'arrivo nei cinema. Solitamente i film arrivano sui servizi di distribuzione digitale 90 giorni dopo l'arrivo sul grande schermo. Una scelta piuttosto comprensibile, anche considerando che in nazioni come la nostra i cinema sono chiusi da settimane e la loro riapertura non è stata ancora definita.

Questo non ha, però, impedito al porcospino blu di diventare il film ispirato ad un videogioco più di successo di sempre battendo Detective Pikachu. Sonic - Il film ha guadagnato 306 milioni in queste poche settimane di programmazione.

Ecco la nostra recensione di Sonic - Il film. Lo guarderete?