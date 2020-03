PUBG: Mauro Icardi e Lautaro Martinez superano la quarantena giocando

Mauro Icardi e Lautaro Martinez, il passato e il presente dell'Inter, tuttora grandi amici, superano la quarantena giocando a PUBG e invitando tutti i loro fan a fare altrettanto e a non uscire di casa.

In un simpatico siparietto social, Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex-capitano dell'Inter, e il suo connazionale Lautaro Martinez, attuale attaccante dei nerazzurri, si sono presi in giro sui social. Più precisamente Icardi ha preso in giro Martinez e la sua passione per PUBG.

In un messaggio nel quale il "Toro" ha esortato i suoi fan a stare a casa, Icardi ha risposto dicendo che giocare a PUBG è un brutto vizio, facendo forse riferimento al fatto che Martinez non sta facendo altro in questi giorni.

"Continuiamo a rispettare ciò che ci dicono le autorità, la responsabilità di ognuno di noi è molto importante in modo che in questo momento difficile che dobbiamo vivere oggi passi rapidamente e torniamo alla nostra solita routine" ha detto Martinez su Instagram con l'inseparabile tazza di mate. "PUBG è un terribile vizio compare!!" gli ha risposto a stretto giro di posta il compagno di nazionale.

Brie Larson e Masie Williams, invece, per passare questi momenti di reclusione preferiscono Animal Crossing: New Horizons, mentre i giocatori del Napoli Call of Duty. Voi?