Animal Crossing: New Horizons: da My Nintendo due sfondi per smartphone e PC

Su My Nintendo sono disponibili due coloratissimi sfondi di Animal Crossing: New Horizons coi quali abbellire l'aspetto dei nostri smartphone e PC.

Per festeggiare l'uscita di Animal Crossing: New Horizons, My Nintendo, il servizio fedeltà di Nintendo, ha messo a disposizione due coloratissimi sfondi dedicati al gioco grazie ai quali poter abbellire i nostri PC o il telefono.

Sarà possibile trovare gli sfondi a questo indirizzo. Per riscattarli dovrete essere iscritti al servizio e poi selezionare il wallpaper preferito. O scaricarli entrambi. Ogni sfondo, però, non è gratuito, ma costa 50 punti platino e sarà riscattabile fino al 1 settembre 2020.

Chissà se Arya Stark di Game of Thrones, che abbiamo scoperto essere una fan del gioco, lo ha scaricato.