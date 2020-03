Coronavirus, Will Smith si sente responsabile della disinformazione per Io Sono Leggenda

Will Smith ha dichiarato di sentirsi responsabile per la disinformazione sul coronavirus a causa del suo vecchio film "Io Sono Leggenda". La strana dichiarazione è stata fatta durante la trasmissione televisiva di sua moglie Jada Pinkett, in cui si parlava proprio del virus.

Io Sono Leggenda, che racconta di un mondo in rovina a causa di una terribile epidemia, è diventato trending topic su Twitter subito dopo l'annuncio della positività dell'attore Tom Hanks. Molti americani lo hanno preso come una specie di fonte d'informazioni per capire cosa sarebbe accaduto nelle settimane seguenti, facendosi un'idea completamente sbagliata della situazione e del funzionamento del virus stesso.

Crediamo che sia superfluo sottolineare come la pandemia di Io Sono Leggenda sia completamente diversa da quella di COVID-19 che sta piagando il mondo e che Will Smith è un virologo solo nel film. Ossia, crediamo che sia superfluo qui da noi, ma negli Stati Uniti evidentemente non è così.

Smith: "Quando mi preparavo per Io Sono Leggenda, visto che il mio personaggio era un virologo, ebbi l'occasione di andare al CDC. Compresi alcuni concetti base sui virus e sui patogeni virali che cambiarono la mia vita e la mia visione del mondo, ma molte persone non li conoscono... Quindi quello che dobbiamo fare noi è di parlare delle basi per poi chiamare gli esperti."

Chissà se anche in Italia c'è stato qualcuno che ha deciso di informarsi sul coronavirus guardando dei film.