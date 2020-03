PS5, il dato sui teraFLOPS è ingannevole, ecco perché

Usman Pirzada di Wccftech ha spiegato davvero bene perché il dato sui teraFLOPS di PS5 fornito da Sony è ingannevole rispetto a quello fornito da Microsoft riguardo a Xbox Series X. Già altri avevano parlato dei 10.28 teraFLOPS di PS5 come di un dato meramente teorico e non realistico, ma ora è arrivata una spiegazione più completa.

Il nodo è tutto nel concetto di frequenze variabili usato da Sony. Nella sostanza, normalmente quando si dà la potenza di una GPU si comunica il dato dei teraFLOPS sostenibili dalla stessa, cioè, detto in modo barbaro, quelli che possono essere mantenuti stabilmente per lunghi periodi di lavoro.

Sony ha invece comunicato il picco dei teraFLOPS di PS5, ossia il dato della potenza massima raggiungibile dalla GPU con tutte le CU (Control Unit) spinte alla massima frequenza, non sostenibile però per lunghi periodi di lavoro.

Come mostra il grafico allegato al tweet sottostante, nel caso in cui anche Microsoft avesse comunicato il dato come fatto da Sony, ossia considerando il picco, Xbox Series X sarebbe potuta essere annunciata come una console da 14,6 teraFLOPS. Microsoft ha invece scelto di attenersi al dato più realistico, svelando cioè la potenza effettiva della sua console e non quella teorica (o sfruttabile solo in poche occasioni).