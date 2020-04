Final Fantasy 7 Remake, nuovo video sul sistema di combattimento

Final Fantasy 7 Remake propone un sistema di combattimento rinnovato, che è probabilmente uno dei punti di maggiore novità proposti in questo remake, dunque è interessante approfondirne la conoscenza anche con il nuovo video pubblicato da Square Enix in queste ore.

Il sistema di combattimento di Final Fantasy 7 Remake riprende caratteristiche tipiche dello storico ATB della tradizioni Square Enix e le inserisce però in un contesto action, creando dunque dinamiche completamente nuove per il gameplay, rispetto alla struttura a turni dell'originale.

Nel nuovo video riportato qui sopra, Square Enix illustra varie caratteristiche di questo sistema e la lavorazione che ha portato alla sua creazione. Tra le diverse implicazioni di questo stile action c'è, peraltro, il fatto che ogni personaggio è caratterizzato da uno stile di combattimento specifico, che di fatto modifica in maniera sostanziale l'esperienza di gioco.

Nel video diario vediamo dunque anche interviste agli sviluppatori di Square Enix che svelano diversi retroscena e segreti dei lavori sul gioco, che è ormai in dirittura d'arrivo sul mercato con uscita prevista per il 10 aprile.

Anzi, proprio per quanto riguarda il suo arrivo, potrebbe anche emergere prima del previsto: come abbiamo visto le copie fisiche sono state spedite in anticipo in Europa a causa del coronavirus, mentre c'è la possibilità che in digitale si possa scaricare prima del previsto, forse anche per venire incontro ai rallentamenti imposti alla rete di PlayStation Network in questi giorni.