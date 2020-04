Half-Life: Alyx e DOOM Eternal sono i giochi del mese di marzo 2020

Marzo 2020 è stato un mese straordinario come uscite videoludiche e la lotta serrata per l'elezione del gioco del mese è emblematica della ricchezza della lineup vista in questi giorni, da cui alla fine sono emersi Half-Life: Alyx e DOOM Eternal. Abbiamo già parlato di come l'apprezzamento generale per i due giochi in questione dimostri un po' come i maestri continuino a far scuola a modo loro e il risultato di questa votazione mensile tra redazione e lettori di Multiplayer.it conferma il discorso fatto. Gli elementi di forza, per quanto riguarda entrambi i titoli, risiedono soprattutto nella forte affluenza alle rispettive radici, in termini di gameplay, ambientazioni e concezione stessa dello sparatutto in soggettiva, a dimostrazione di come le grandi proprietà intellettuali abbiano delle identità straordinariamente forti, con le quali riescono ad imporsi (oltre all'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori sul fronte del gameplay, ovviamente).



Ecco dunque come risaltare all'interno di un mese affollato di buoni giochi come questo marzo 2020, che per il resto conta su altre uscite di grande spessore e in grado di rimanere impresse a lungo. È strano vedere come giochi della qualità di Ori and the Will of the Wisps, Animal Crossing: New Horizons e Persona 5 Royal non siano riusciti ad emergere più in alto in questi sondaggi, ma tale era la forza dei due sparatutto in soggettiva che per ironia del destino sono arrivati praticamente insieme sul mercato. D'altra parte, il titolo di id Software risultava già il gioco giù atteso, sia dai lettori che dalla redazione, nei sondaggi svolti il mese scorso, dunque da questo punto di vista si tratta solo di una conferma ulteriore, mentre Half-Life: Alyx ha scalato i ranghi in maniera notevole, imponendosi grazie all'impatto devastante dell'esperienza che comporta. In ogni caso, considerando anche quanto emerso sulla next gen in termini di informazioni nei giorni scorsi, questo marzo 2020 è stato davvero un mese speciale.



La scelta della redazione Il gioco del mese di marzo per la redazione è Half-Life: Alyx, una scelta fatta in gran parte con il cuore, a dimostrazione di come l'affetto per la leggendaria serie Valve sia ancora ben tangibile da queste parti. Non è stato facile, perché gli altri giochi usciti nel mese appena trascorso erano tutti di grande valore, ma il ritorno sulle scene di Half-Life, per giunta con un capitolo validissimo e in grado anche di evolvere in maniera sostanziale l'utilizzo dei dispositivi a realtà virtuale in ambito videoludico non poteva passare inosservato. È dunque sia per la sua storia che per il suo significato tecnologico, ma soprattutto per il suo semplice valore come videogioco in grado di risultare estremamente divertente, che Half-Life: Alyx si è aggiudicato il titolo di gioco del mese, al termine di un confronto piuttosto serrato con gli altri candidati, che per il resto spaziavano per gusti e atmosfere decisamente differenti.



A dimostrazione di questo basti vedere il secondo classificato, ovvero Animal Crossing: New Horizons. Non c'è stato nulla da fare, anche i più insospettabili in redazione alla fine hanno ceduto al lato oscuro, cadendo nel tranello di Tom Nook che promettendo una vacanza paradisiaca li ha infine costretti a vivere e lavorare sull'isola e ora nessuno può più farne a meno. Mettiamoci anche la situazione reale che stimola le fughe virtuali in luoghi esotici ed ecco la formula perfetta per il successo del gioco Nintendo. In terza posizione, a brevissima distanza da quest'ultimo, troviamo lo splendido Ori and the Will of the Wisps, altro grande gioco da parte di Moon Studios che ha dimostrato ancora una volta di saper maneggiare elementi di platform e "metroidvania" con grande maestria, mentre appena fuori dal podio troviamo proprio l'altro titolo di grande spesso di questo mese, ovvero Doom Eternal.