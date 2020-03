Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, annuncio imminente secondo un insider

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered potrebbe essere protagonista di un annuncio ufficiale a breve: stando a quanto riportato da un insider, la possibile data del reveal è fissata al 30 marzo.

Già classificato in Corea, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered seguirà la formula adottata da Activision con Call of Duty: Modern Warfare, ma a quanto pare il pacchetto non includerà il comparto multiplayer.

Sembra infatti che il publisher non abbia intenzione di frammentare la community online, e opterà dunque per l'inserimento delle mappe multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 all'interno dell'offerta competitiva di Modern Warfare.

Si tratta di rumor attendibili? La fonte ha già avuto modo di dimostrare la legittimità di alcune affermazioni, in passato, dunque esiste una concreta possibilità che abbia ragione anche sulla possibile data di annuncio della nuova remaster.