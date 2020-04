Fortnite Capitolo 2, sfide della Settimana 7 disponibili: l’elenco completo

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente reso disponibili le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2. Si tratta, più precisamente, delle missioni della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 Settimana 7; come sempre vengono rilasciate di giovedì, com'è ormai abitudine da diversi mesi.

Le nuove sfide di Fortnite della Settimana 7 introducono il set delle Avventure di Skye, completato il quale sarà possibile scegliere una ed una sola skin esclusiva tra Spettri ed Ombre. Ciò non sarà a disposizione degli utenti già da oggi, ma con le sfide della prossima settimana; comunque dovrete completare sia le sfide della Settimana 7 (già disponibili) che quelle della Settimana 8 (in arrivo prossimamente).

La difficoltà delle nuove missioni non presenta punti critici: tutto nella norma, tra danni da infliggere con armi specifiche, nemici da eliminare, oggetti da trovare e molto altro ancora. Restate con noi, perché le guide sono ovviamente in arrivo. Ecco l'elenco completo con le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2.

Cerca dei forzieri nelle basi spia

Infliggi danni ai giocatori con un mitragliette o pistole

Contrassegna un oggetto non comune, raro ed epico

Raccogli 75 unità di ciascun materiale entro 60 secondi dopo l'atterraggio dal Bus della battaglia

Nasconditi in un cartone insidioso alla Fabbrica di scatole

Consuma oggetti da raccogliere a Foresta Frignante o Il Frutteto

Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa

Fuggi da un caveau usando un passaggio segreto

Visita gli accampamenti costieri di Skye

Tira vicino a te un giocatore o uno scagnozzo con una fiocina