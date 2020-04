Core, il progetto che vuole abbattere le barriere dello sviluppo

La democratizzazione dello sviluppo

Attualmente Core si trova in una fase di open alpha ed è scaricabile gratuitamente dal sito dedicato. Riducendo all'osso la descrizione di quello che è il progetto Core, parliamo di un tool per la creazione di giochi multiplayer, cooperativi o competitivi o di giochi single player che esclude qualunque parte di scrittura di codice, offrendo a tutti la possibilità e gli strumenti di sviluppare un titolo senza conoscenze alcune. Ogni aspetto, dalle strutture, all'intelligenza artificiale potrà essere scelta tra i preset resi disponibili da Manticore oppure tra i caricamenti della community.

Quello che sorprende è che effettivamente, il sistema è creato in maniera così semplice da permettere la creazione di giochi (anche di dubbia qualità creativa) in men che non si dica. Insomma, se avete sempre sognato di creare il vostro personale Sea of Thieves, piuttosto che Fortnitesappiate che volendo grazie a Core, questa soluzione può essere fatta in tempi abbastanza ridotti. Per quello che abbiamo potuto vedere, uno dei vantaggi di Core è l'intuitività dei menù che in maniera minimalista e organizzata permettono di giostrarsi in maniera efficace tra le varie necessità di chi vuole sviluppare: dal ridimensionare un oggetto all'inserimento dell'intelligenza artificiale, passando per il posizionamento di punti di interesse, alla selezione di diversi asset ambientali.

Una volta creato il vostro gioco, questo verrà pubblicato all'interno dello stesso Core, dove la community potrà giocarlo seguendo le vostre regole e offrirvi consigli su possibili migliorie. Inoltre, ogni titolo potrà essere utilizzato come base creativa per la creazione di altri giochi sfruttando se vogliamo la filosofia di quello che è sempre stato il processo di modding, ma che qui risulta essere un aspetto cardine dell'esperienza comunitaria di Core.

Proprio l'altro lato di Core risulta essere dunque la possibilità, se non se ne ha voglia o tempo, di escludere la componente creativa e dedicarsi alla prova dei titoli creati dalla community. Una volta entrati in Core infatti, creerete il vostro avatar (completamente personalizzabile con skin e abbellimenti a pagamento) che vi permetterà non solo di giocare i titoli presenti nella libreria di Core, ma anche di fungere da personaggio principale nei giochi che creerete. Dentro ogni gioco poi, sarà possibile attraversare dei portali che trasporteranno voi e la vostra squadra di amici in un altro gioco della libreria: questa feature è stata implementata per cercare di ridurre ogni momento di attesa durante le sessioni di gioco, andando a cercare di abbassare i tempi di attesa tra una sessione e l'altra, proprio nell'ottica in cui l'obiettivo principe di Manticore Games è quello di rimuovere ogni barriera che ostacoli il divertimento o la creatività dei giocatori. Sempre grazie al vostro avatar poi, potrete usufruire degli hub social creati dalla community attraverso Core ma anche quelli messi a disposizione dalla stessa Manticore. Se alla base del progetto vi è una semplicità di base che può far sorgere qualche dubbio o perplessità, è stato il dialogo con gli sviluppatori che ci ha rassicurato sulla bontà del progetto.

Manticore Games è uno studio di sviluppo formato da per lo più veterani del settore che vuole mettere a servizio delle nuove leve e delle persone creative la possibilità di avere un terreno di allenamento in cui muoversi in piena creatività senza barriere, quelle barriere che purtroppo impediscono a chi per svariati motivi di accedere a una formazione completa in ambito di sviluppo di videogiochi, o che impediscono a un progetto minore di arrivare a un pubblico ampio. L'ambizione di Core è quella di diventare un bacino di creatività, l'alcova del prossimo grande sviluppo creativo, un progetto sicuramente ambizioso.

Parliamo di un progetto a tutto tondo, particolare e intrigante che vuole rompere le barriere dello sviluppo attraverso un tool di creazione semplice, intuitivo e immediato. Un progetto che permette a tutta la community del progetto di provare e migliorare ogni progetto pubblicato attraverso uno scambio di idee comune e incrociato. Inoltre, Manticore Games seguirà e accompagnerà il progetto anche in maniera esterna, attraverso game jam su Twitch con gli utenti, oltre che attraverso consigli o suggerimenti all'interno dello stesso Core. Siamo solo al primo step del progetto Core, la fase di Open Alpha è solo l'inizio e molte delle feature di supporto ai progetti andranno ancora implementate. Questo periodo è però essenziale per capire se il progetto riuscirà a ritagliarsi lo spazio che merita.