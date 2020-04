Fortnite: visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa

Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2, rese disponibili proprio in queste ore dagli sviluppatori di Epic Games. E naturalmente siamo qui per offrirvi una rapida guida, con la quale poter portare a termine la missione in modo semplice ed intuitivo.

Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa è una di quelle sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 7 che richiede al giocatore di trovare dei luoghi molto specifici all'interno della vasta mappa di gioco realizzata dagli sviluppatori. Per completare la missione sarà sufficiente recarsi in tre precise posizioni, senza portare a termine ulteriori azioni; non dovrete neppure visitare questi luoghi nella stessa partita, o in una modalità di gioco specifica.

Il problema, semmai, consiste proprio nel trovare lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa: solo il primo è chiaramente indicato sulla mappa di gioco di Fortnite (si trova precisamente in alto a sinistra, oltre Spiagge Sudate e Parco Pacifico). Le altre due zone si trovano pressappoco nei dintorni del Lago Languido, ma eccovi un pratico video. Seguitelo passo passo e porterete a termine la missione davvero in pochi minuti; meglio ancora, poi, se avrete a disposizione un elicottero per spostamenti rapidi. In questo caso, vi abbiamo già fornito una guida per trovare tutti gli elicotteri Choppa.