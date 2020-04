Lenovo presenta due nuovi laptop con RTX 2080 SUPER Max-Q e Intel Core H-Series

Lenovo ha presentato due nuovi laptop della serie Legion con GPU Nvidia RTX 2080 SUPER con Max-Q Design e Intel Core H-Series fino alla decima generazione.

Scopriamo tutti i dettagli dal comuncato stampa:

Grazie alle nuove GPU GeForce RTX SUPER con Max-Q Design installate nel laptop Lenovo Legion 7i, i gamer potranno disporre di clock più rapidi per avere nuovi livelli di realismo nei giochi AAA più moderni. L'altro componente della famiglia, il nuovo laptop Lenovo Legion 5i presenterà GPU fino a RTX 2060. I nuovi PC da gaming Lenovo Legion supporteranno inoltre la tecnologia NVIDIA G-SYNC per un'esperienza di gioco più fluida senza tearing. Entrambi i nuovi laptop Lenovo Legion saranno dotati di processori mobile Intel Core H-Series fino alla decima generazione.

Ma non basta: la nuova lineup di PC Lenovo Legion, compresi Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i, saranno anche i primi a essere dotati della nuova tecnologia NVIDIA Advanced Optimus per una migliore efficienza della batteria. Sviluppata in collaborazione con NVIDIA, Advanced Optimus rileva in maniera dinamica il carico di lavoro della GPU e, in maniera automatica, connette alternativamente al display la GPU NVIDIA (per i carichi di lavoro più onerosi) oppure la IGP (per i carichi di lavoro più leggeri). Questo aiuta a ottimizzare la durata della batteria quando sono in uso applicazioni che richiedono un carico di lavoro più leggero, e fornisce le massime prestazioni e frame rate durante le fasi di gioco.

I laptop Lenovo Legion 5i e Lenovo Legion Y540 con l'opzione RTX 2060 GPU saranno disponibili con un prezzo a partire da US$999. I laptop Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion Y740 laptop con GPU RTX 2070 GPU saranno disponibili con un prezzo a partire da US$1199. Prezzi e disponibilità per l'Italia saranno comunicati in seguito.

Maggiori dettagli sui nuovi laptop Lenovo Legion 7i e 5i saranno prossimamente disponibili su Lenovo StoryHub, assieme alle ultime novità sulle nuove offerte di gaming ispirate dal feedback della community di gamer.