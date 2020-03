Xbox Game Pass Ultimate a sconto su Amazon: 6 mesi a metà prezzo nella nuova offerta

Xbox Game Pass Ultimate è protagonista di un'interessante offerta su Amazon, che propone uno sconto sull'abbonamento di sei mesi alla metà del prezzo originale, attraverso la promozione 3 mesi + 3 mesi.

Si tratta di una promozione che abbiamo già visto in passato, tornata disponibile in questi giorni per un periodo limitato di tempo. Xbox Game Pass Ultimate viene dunque proposto per 6 mesi a 38,99 euro, ovvero la metà rispetto al prezzo standard che sarebbe di 77,98 euro per tale durata di abbonamento.

In pratica, al prezzo di un abbonamento di 3 mesi vengono aggiunti altri 3 mesi in regalo, risultando dunque in uno sconto del 50%. Da notare peraltro che si tratta di codici download, dunque non c'è nemmeno da prendere in considerazione spedizioni o quant'altro, che in questo periodo potrebbero essere problematiche.