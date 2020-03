NieR: Automata su Xbox Game Pass, la data di uscita annunciata da Square Enix

NieR: Automata ha una data di uscita ufficiale su Xbox Game Pass, appena annunciata da Square Enix: il gioco sarà disponibile per gli abbonati a partire dal 2 aprile.

Parliamo in questo caso della Become as Gods Edition, che oltre all'esperienza base di NieR: Automata include anche l'espansione 3C3C1D119440927 e una serie di oggetti in-game, principalmente skin.

Degli invasori provenienti da un altro pianeta sferrano un attacco improvviso con un nuovo tipo di armi; le "biomacchine". Nella speranza che annienti il nemico, la Resistenza introduce una nuova squadra di fanteria androide chiamata YoRHa.

L'acclamatissimo e pluripremiato NieR:Automata è una nuova interpretazione del genere dei videogiochi di ruolo che mescola alla perfezione un'azione ipnotizzante e una storia affascinante.

NieR:Automata BECOME AS GODS Edition include il fantastico contenuto scaricabile 3C3C1D119440927*, con il completo "Vedo-non-vedo" per 2B, il "Completo ragazzo" per 9S e il "Completo distruttore" per A2.

Dopo aver completato le nuove missioni secondarie del contenuto scaricabile, il tuo personaggio potrà vestire questi completi di NieR Replicant. Le missioni secondarie consistono in tre diverse sfide di combattimento in tre arene diverse.

Il video musicale speciale di NieR:Automata e amazarashi "Deserving of Life", frutto di una collaborazione con il gruppo rock amazarashi, è inoltre incluso in questo scenario.