Dreams, Close to the River è una sorta di walking simulator creato con il gioco

Dreams consente di creare esperienze interattive anche piuttosto sofisticate, come ampiamente dimostrato. Ebbene, Close to the River è uno degli ultimi progetti finiti sotto i riflettori dei social, e il perché è presto detto.

Si tratta apparentemente di un walking simulator sulla falsariga di titoli come Everybody's Gone to the Rapture, The Vanishing of Ethan Carter o What Remains of Edith Finch, o quantomeno sembra una base per quel tipo di esperienza videoludica.

Il video mostra una passeggiata nei boschi, appunto di fianco a un fiume, circondati da alberi e dal cinguettio degli uccelli, completamente soli e senza un'interfaccia di riferimento.

Dreams consente di realizzare veri e propri videogame e Media Molecule sta muovendo i primi passi per consentire agli utenti di mettere in vendita le proprie creazioni.

Close to the River sarà una di queste? Lo scopriremo senz'altro nelle prossime settimane, per ora di certo si tratta di una demo molto interessante.