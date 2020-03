Microsoft: picco di connessioni cloud, alcuni servizi Xbox limitati

Microsoft ha visto un picco delle connessioni su cloud per via della quarantena, con un +775% di traffico che ha portato a dover limitare alcune funzionalità della piattaforma Xbox.

"Abbiamo temporaneamente disattivato la possibilità di caricare gamerpic personalizzate, immagini e sfondi per i club", recita una nota dell'azienda, che sta cercando in questo modo di alleggerire il carico sui server senza dover rallentare i download come fatto da Sony con il PlayStation Store.

A tal proposito, Microsoft sta lavorando a stretto contatto con i vari publisher per fare in modo che attività ad alto uso di banda come il rilascio di aggiornamenti per i giochi non avvenga durante le ore più trafficate.

Come già confermato dalla casa di Redmond, la piattaforma Microsoft Teams darà priorità ai servizi d'emergenza e alle attività di pronto soccorso, operando nelle ultime ore delle ottimizzazioni che serviranno a mantenere stabile il servizio per tutti gli utenti.