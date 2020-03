Resident Evil 3, Nemesis in perizoma grazie a una mod: il risultato è esilarante

Resident Evil 3 non è ancora arrivato nei negozi che già spuntano le mod, e questa in particolare fa davvero paura: come sarebbe l'inarrestabile Nemesis agghindato con un perizoma?

Ce lo rivela appunto il pacchetto grafico preparato da tale Marcos RC, applicato alla demo di Resident Evil 3 ma probabilmente compatibile anche con la versione completa del gioco, disponibile dal 3 aprile.

I glutei violacei ma sodissimi del mostro risaltano nel video, ma il vero tocco di classe è senz'altro rappresentato dalla parte frontale degli slip, in cui campeggia orgoglioso il logo della Umbrella Corporation.

Mezzo nudo o meno, Nemesis si conferma un avversario temibile: quando compare è tempo di darsela a gambe, provando eventualmente a infliggergli qualche colpo ben assestato perché si accasci per qualche istante e ci dia il tempo di allontanarci.

Nel corso della campagna di Resident Evil la presenza del mostro è costante, al fine di aumentare la tensione e il timore che da un momento all'altro irrompa sulla scena.