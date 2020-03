Xbox Series X, il controller utilizza ancora le batterie: ecco perché

Il controller di Xbox Series X utilizza ancora le batterie di tipo stilo, e Microsoft ha voluto spiegare il perché di questa scelta ai microfoni di Digital Foundry.

"Quella che viene fuori quando si parla con i videogiocatori di questo aspetto è una forma di polarizzazione, con un ampio fronte che spinge per mantenere le batterie" nel controller di Xbox Series X, ha spiegato Jason Ronald, partner director of program management presso Xbox.

"Dunque offrire un certo grado di flessibilità è un modo per accontentare tutti. Volendo è possibile acquistare un battery pack ricaricabile, che funziona esattamente come per l'Elite Controller ma in questo caso è opzionale."

A quanto pare, dunque, sono gli utenti Xbox ad aver voluto evitare finora una soluzione con batteria integrata, come presente invece nel DualShock di PS4 e, in futuro, PS5.

A ragionarci, entrambe queste visioni hanno pro e contro: versatilità ma anche costi extra e fastidi da una parte, immediatezza ma anche deperibilità e durata limitata dall'altra. Voi che tipo di approccio preferite?