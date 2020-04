Gears 5 è gratis per una settimana su Xbox One e PC con Free Play Days, download disponibile da oggi

Gears 5 è gratis per una settimana a partire da oggi su PC e Xbox One grazie all'iniziativa Free Play Days, che ogni settimana consente di provare liberamente ma a tempo limitato nuovi giochi per le piattaforme Microsoft.

Spesso le prove in questione si limitano al fine settimana, ma in questo caso Gears 5 può essere giocato gratuitamente per una settimana, visto che il periodo trial scade il 12 aprile 2020. Potete dunque effettuare il download gratuito da oggi a questo indirizzo, scaricare il gioco e utilizzarlo liberamente per una settimana.

Gears 5 è comunque compreso all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, come tutti i titoli first party Microsoft, ed è attualmente anche protagonista di un interessante sconto che porta il prezzo a 34,99 euro. Essendo inoltre un Play Anywhere, può essere giocato sia su PC che su Xbox One, con condivisione dei progressi tra una piattaforma e l'altra.

Il gioco The Coalition ha ricevuto di recente l'aggiornamento con l'Operazione 3: Gridiron, che introduce la nuova modalità in questione. Si tratta di un'opzione di gioco in cui due squadre da cinque componenti combattono per catturare una bandiera che può essere usata per segnare un touchdown nella endzone del team avversario. La posizione della bandiera si sposta nel corso del match fra tre differenti zone.

Sono stati inoltre introdotti nuovi personaggi come il celebre August Cole, Clayton Carmine e la Regina Myrrah, oltre a quattro nuove mappe in cui giocare con Pahanu e Canali, oltre alle due location per le modalità 2 VS 2, Arena e Annex.

Gears 5 è stato inoltre utilizzato per dimostrare le capacità di Xbox Series X con una demo appositamente costruita a scopo dimostrativo, in grado di raggiungere i 4K a 100 frame al secondo con gli effetti Ultra.

Ricordiamo inoltre che sono disponibili vari sconti su tanti giochi con i saldi di primavera su Xbox Store.