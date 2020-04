Final Fantasy VII Remake, come combattere meglio

Tra le tante cose che ci hanno colpito positivamente di Final Fantasy VII Remake c'è indubbiamente il sistema di combattimento in tempo reale che sostituisce gli scontri a turni dell'originale, rispettandone però la natura strategica con l'introduzione della pausa tattica che subentra ogni qualvolta richiamate il menù dei comandi. È un meccanismo ibrido, fortemente voluto da Square Enix per reinventare Final Fantasy VII con la tecnologia moderna, che vi abbiamo già spiegato nella nostra recensione e che funziona a meraviglia grazie alle dinamiche incrociate a sorreggerlo: la Materia, il potenziamento delle armi, la condizione di stremo e così via. Siamo di fronte a un sistema di combattimento apparentemente intuitivo, insospettabilmente profondo, che potrebbe aver messo in difficoltà i nuovi giocatori o i veterani abituati ai vecchi scontri a turni: nelle prossime righe ve lo spiegheremo più dettagliatamente e vi daremo qualche suggerimento per padroneggiarlo al meglio.

Le basi La squadra in Final Fantasy VII Remake è composta sempre da tre personaggi e, salvo rarissime eccezioni, sarà la storia a formarla per voi. Inizierete ogni combattimento ai comandi di un leader che solitamente è Cloud, ma che potete cambiare dal menù richiamabile col tasto Options: questo vi permetterà soltanto di cominciare ogni scontro controllando il personaggio prescelto, non di controllare quel personaggio al di fuori dei combattimenti. In battaglia, invece, potrete premere la croce direzionale per cambiare personaggio al volo. Ciò può essere importante per vari motivi ma anche e soprattutto perché la maggior parte dei nemici ha la fastidiosa tendenza ad attaccare il personaggio che state controllando direttamente: cambiarlo, quindi, può servire anche ad attirare altrove l'attenzione dei nemici. Vediamo ora il resto della configurazione predefinita. Il tasto quadrato consente di sferrare un attacco base e può essere premuto ripetutamente per inanellare vere e proprie combo. Il tasto triangolo è invece una sorta di attacco speciale che cambia da personaggio a personaggio, e che approfondiremo in seguito. Col tasto cerchio eseguirete una schivata nella direzione in cui state spingendo la levetta analogica. Il tasto R1 è invece la parata: tenendolo premuto, ridurrete i danni inferti dagli attacchi nemici, ma vi muoverete molto più lentamente. Il tasto X, infine, richiama il menù dei Comandi: nell'ordine, dall'alto verso il basso, Abilità, Magie, Oggetti, Abilità limite e Invocazioni (quando quest'ultime sono disponibili). Coi dorsali R2 e L2 potete richiamare immediatamente i menù dei Comandi dei personaggi che non state controllando per dare loro un ordine. Ogni volta che aprite il menù dei Comandi, il tempo rallenta enormemente e si innesca una specie di pausa tattica che vi consente di scegliere attentamente quale azione eseguire. Eccezion fatta per l'abilità limite, ogni altra abilità, magia o oggetto consumabile consuma uno o più segmenti ATB. Questi segmenti sono collocati sotto l'indicatore dei Punti Vita di ciascun personaggio e si ricaricano col tempo in base al valore individuale di Rapidità, e ancor più velocemente se colpite un bersaglio o usate alcune magie o abilità specifiche, per esempio la magia Sprint. L'elemento strategico nel sistema di combattimento adrenalinico di Final Fantasy VII Remake sta proprio nel meccanismo ATB: il giocatore deve scegliere saggiamente come e quando consumare i segmenti ATB, decidendo per esempio se vale la pena usare una magia offensiva al posto di una curativa, considerando che prima di poter agire nuovamente dovrà aspettare che il segmento ATB si ricarichi e magari rischiare il collo per attaccare il bersaglio e ricaricarlo in fretta. È un sistema che può sembrare complicato ma che si padroneggia in pochissimi minuti e che rende i combattimenti più impegnativi non solo spettacolari, ma anche coinvolgenti.

Tensione e stremo Ogni nemico è contraddistinto da un indicatore di Tensione, collocato sotto quello dei suoi Punti Vita, che si carica a poco a poco dopo ogni attacco che mettete a segno. Una volta raggiunta la massima Tensione, il nemico crolla a terra in condizione di Stremo e l'indicatore comincia a scaricarsi velocemente. Sotto l'indicatore comparirà un numero, inizialmente 160%, che indica i danni bonus che potrete infliggere liberamente finché il nemico è stremato, incapace di muoversi e di attaccare. Sebbene molte abilità delle armi possiedano un certo fattore stremante, ovvero la capacità di aumentare più o meno considerevolmente l'indicatore della Tensione, il risultato migliore si ottiene sfruttando i punti deboli dei bersagli, per esempio mutilando le loro appendici o impiegando determinati tipi di magie. In questo senso, il giocatore può provare alla cieca, oppure affidarsi all'utilissima Materia analitica e, quindi, all'abilità Analisi. Vi consigliamo di analizzare sempre i nemici, perché la scheda che comparirà sullo schermo vi fornirà preziose informazioni sull'identità del bersaglio, su tutti i suoi parametri, sui punti deboli e sulle resistenze. A quel punto stremare un bersaglio diventa molto più facile se si usano le Magie o le Abilità giuste, ed è possibile combinare gli attacchi della squadra per infliggere più danni possibile, cominciando con l'aumentare la percentuale di Stremo usando abilità come gli attacchi associati al tasto triangolo di Tifa. Le informazioni ottenute tramite Analisi possono davvero fare la differenza quando si combattono alcuni boss impegnativi come la Casa infernale nel capitolo 9 o il Geist nel capitolo 11.

La Materia Un altro fattore importante che dovrete considerare in combattimento è la Materia. Queste piccole sferette che troverete nel corso dell'avventura possono essere alloggiate nelle armi e negli accessori dei personaggi, garantendo loro specifici bonus nonché la capacità di lanciare potenti incantesimi. In Final Fantasy VII Remake ci sono 43 Materie diverse, suddivise per categorie o colori. Le Materie verdi sono quelle magiche ed equipaggiandole potete usare vari incantesimi, per esempio quelli elementali per colpire i nemici, Energia per guarire la squadra e così via. Le Materie gialle conferiscono abilità aggiuntive, come per esempio Furto nel caso della Materia predatrice. Le Materie viola garantiscono bonus passivi di vario genere: la Materia vitale incrementa i Punti Vita, quella arcana i Punti Magia, eccetera. Le Materie azzurre, invece, potenziano le Materie adiacenti: alcuni alloggi sono infatti legati, questo significa che una Materia azzurra può influenzare la Materia a essa collegata. La Materia evolutiva, per esempio, aumenta il numero di PA guadagnati dalla Materia collegata, mentre la Materia elementale attribuisce all'arma o all'accessorio l'effetto o la resistenza della Materia verde a essa legata. Esiste poi un'ultima categoria di Materia, arancione, che consente di invocare gli Esper, entità che aiuteranno la squadra in battaglia. Le invocazioni funzionano in maniera diversa rispetto al Final Fantasy VII originale, in cui si lanciavano come vere e proprie magie. Nel remake, innanzitutto, ogni personaggio può alloggiare un'unica Materia d'invocazione; poi bisogna aspettare che appaia un indicatore apposito sullo schermo, un conto alla rovescia che si manifesta soprattutto quando si combattono i boss. Una volta esaurito questo indicatore, è possibile scegliere l'Esper da invocare consumando uno o due segmenti ATB. L'Esper sceso in campo combatterà autonomamente, ma sarà possibile ordinargli di usare determinate abilità che consumano ATB. Infine, una volta esaurito il tempo a disposizione, l'Esper lascerà lo scontro dopo aver scagliato un potentissimo attacco finale. Le Materie di invocazione, così come qualche altra rara Materia normale, non si evolvono, mentre tutte le altre sì: esse guadagnano PA a ogni nemico sconfitto e, quando aumentano di livello, sbloccano nuovi incantesimi o bonus. In Final Fantasy VII Remake è importantissimo potenziare e combinare le Materie negli alloggi dei personaggi. Le Materie possono facilitare enormemente scontri apparentemente insormontabili, o cambiare addirittura il modo di giocare: alcune Materie fungono infatti da intelligenza artificiale, come per esempio la Materia autosoccorritrice che fa lanciare un incantesimo Energia su un compagno ferito dal personaggio che la possiede. Altre Materie sono state pensate per garantire al giocatore un approccio ancora più action nei combattimenti, fornendogli la possibilità di schivare durante una parata o di contrattaccare dopo una schivata. Vi consigliamo di fare tanti esperimenti e di cambiare continuamente Materie per potenziarle tutte e sbloccare ogni incantesimo: parlate spesso con Chadley, il giovane ricercatore della Shinra che vi chiederà di completare per lui alcuni incarichi in combattimento, ricompensandovi con nuove Materie ogni volta che ci riuscirete.

Le armi Proprio come nel Final Fantasy VII del 1997, anche in Final Fantasy VII Remake non ci sono classi o ruoli specifici a diversificare i personaggi che formano la squadra. Sebbene ognuno di loro sia versato in un certo stile di combattimento, ancor più che nell'originale se consideriamo le abilità individuali sul tasto triangolo, è il giocatore, alla fine, che decide come specializzare ciascun personaggio, distribuendo la Materia e, soprattutto, modificando le varie armi in cui l'alloggia. Nel corso dell'avventura troverete diverse armi per ciascun personaggio e ogni arma si distinguerà per i suoi valori di partenza relativi alla potenza fisica e alla potenza magica. Questo significa che ogni arma sarà più o meno orientata verso l'una o l'altra caratteristica, oppure maggiormente bilanciata. Nel capitolo 3 Biggs vi insegnerà a espandere le armi, cioè a distribuire i Punti Espansione che guadagnate per ogni arma - anche retroattivamente - quando aumentate di livello. Nel menù Espansione delle armi potrete selezionare l'arma di uno specifico personaggio e accedere a una schermata che ricorda la Sferografia di Final Fantasy X. In questo microcosmo orbitano dei nuclei che racchiudono le cosiddette prerogative, cioè una serie di bonus che potrete sbloccare spendendo i Punti Espansione. Tutte le armi possiedono prerogative standard che aumentano la potenza fisica o la potenza magica, i Punti Vita o il numero di alloggi per le Materie; alcune armi, però, tendono a offrire prerogative molto più specifiche che, per esempio, aumentano la potenza o la difesa in base ai Punti Vita rimasti, oppure incrementano i danni inflitti con le magie di uno specifico elemento. Il sistema di espansione consente di personalizzare le armi, magari orientandole in una direzione precisa: nulla vieta di aumentare un po' la potenza magica di un'arma che ne possiede poca in partenza, oppure di ignorare completamente quel parametro per rendere l'arma particolarmente adatta alla potenza fisica. Fortunatamente si può anche pagare Chadley per resettare le singole armi e cominciare a modificarle da capo. Ogni arma è inoltre contraddistinta da una specifica abilità d'attacco. La Spada Potens con cui Cloud comincia il gioco, per esempio, consente di usare l'abilità Lesione stremante in battaglia. Se Cloud cambia arma, e per esempio sostituisce la Spada Potens con la Dissettrice, il nostro biondo protagonista idealmente perde l'abilità Lesione stremante ma ne guadagna una nuova chiamata Finale infinito. C'è tuttavia un modo per imparare permanentemente l'abilità di un'arma e mantenerla anche quando si sostituisce quell'arma con un'altra. Nel menù dell'equipaggiamento troverete uno spazio a destra che illustra le caratteristiche dell'abilità associata a un'arma specifica, nonché un indicatore contrassegnato come Maestria. Utilizzando ripetutamente quell'abilità, riempirete l'indicatore della Maestria: una volta raggiunto il massimo livello, il personaggio imparerà definitivamente quell'abilità. Nella stessa schermata, troverete anche la descrizione del cosiddetto Bonus maestria: in pratica, soddisfacendo i requisiti illustrati, caricherete molto più velocemente l'indicatore della Maestria e imparerete quell'abilità in molto meno tempo.