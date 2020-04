Fortnite, lama d'oro di Mida: dove trovarlo fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni

Cerca il lama d'oro di Mida fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2, attualmente disponibile all'interno del set della Settimana 9 (che difatti è dedicato a Mida). In questa breve guida vi aiuteremo a portarla a termine velocemente e facilmente.

Per completare la sfida in questione del set Missione di Mida della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2, dovrete cercare un oggetto specifico all'interno della mappa di gioco di Epic Games; più precisamente, il lama d'oro di Mida. E conoscendo la skin in questione del Battle Pass della Stagione 2, è facile capire perché sia d'oro: ogni oggetto toccato dal personaggio diventa infatti del colore di questo metallo. La posizione in questione è particolarmente ostica da trovare senza una mappa specifica, perché non si trova in un luogo indicato.

Eccovi allora il video che vi mostrerà dettagliatamente dove trovare il lama d'oro di Mida all'interno della mappa di Fortnite Capitolo 2: cercate di arrivare sul luogo già con delle armi, perché all'inizio del match sarà pieno zeppo di nemici. Del resto il lama resterà lì per tutto il tempo, non occorre arrivare necessariamente per primi. Noterete come questo piccolo edificio sia collocato esattamente fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni.