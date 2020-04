Animal Crossing: New Horizons: le rape fanno impazzire il web, come arricchirsi tra bot e fogli Excel

Se c'è una funzionalità di gioco che in ogni titolo del franchise di Animal Crossing sia riuscita a tenere insieme la community, quest'ultima è sicuramente quella delle rape. Rape, rape e ancora rape: rape per diventare ricchi, rape per ripagare il mutuo di Tom Nook, rape da accumulare, lodare, rivendere, per navigare nell'oro. E le rape sono tornate ovviamente anche in Animal Crossing: New Horizons.

Neanche a dirlo, dallo scorso 20 marzo 2020 il mercato delle rape di Animal Crossing: New Horizons è diventato più florido e gettonato che mai: vengono aperti canali social specificamente pensati per venderle, vengono ideati dei bot sui principali forum del titolo per tenere traccia dell'andamento dei prezzi, costantemente i giocatori restano in contatto sempre e comunque per capire quale sia il momento migliore per venderle.

Ricordiamo brevemente come funziona la meccanica delle rape su Animal Crossing: New Horizons: ogni domenica, dalle 08:00 alle 12:00, Brunella viene a vendere le rape ad un prezzo variabile sull'isola (tra le 90-110 stelline di norma). Per tutto il resto della settimana e fino alla domenica successiva, il giocatore deve rivenderle al prezzo più alto, per ottenere così guadagni interessanti: può farlo sulla propria isola, dove i prezzi cambiano due volte al giorno, oppure sulle isole di tutti gli altri giocatori che vorranno ospitarlo.

Il modo più rapido per diventare ricchi vendendo rape è quello di iscriversi al forum di Reddit dedicato all'apposito mercato: qui ogni giorno centinaia di giocatori di Animal Crossing: New Horizons aprono le porte della loro città, dove Marco e Mirco acquistano le rape per prezzi dai 250 alle 600 stelline. Ciò significa che spendendo 500.000 stelline in rape la domenica, potrete guadagnare come minimo 3 o 4 milioni.

Date anche un'occhiata a questo utile strumento noto come Calcolatore Rape: inserite i dati del vostro villaggio, e potrete capire quando è il momento migliore per venderle, o se conviene invece optare per viaggi in altre isole. I dati raccolti dagli altri giocatori, tra l'altro, solitamente vengono raccolti all'interno di fogli Excel aggiornati a cadenza giornaliera: sono facilmente reperibili anche nei gruppi specifici di Facebook.