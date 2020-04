FIFA 20 e problemi: i server EA sotto attacco DDoS, ripristinate alcune funzioni online

FIFA 20 è andato incontro a numerosi problemi sulle componenti online, in particolare durante la giornata di ieri, 14 aprile 2020, a quanto pare causati da un attacco DDoS ai server di EA che nel frattempo si è attivata per cercare di risolvere la situazione, riattivando alcune funzionalità del gioco, anche se la soluzione totale agli inconvenienti si avrà solo gradualmente nelle prossime ore.

FIFA 20 ed Apex Legends hanno avuto entrambi problemi ai server ieri, che hanno determinato l'impossibilità di accedere alle funzioni online per un periodo di tempo piuttosto lungo. In base a quanto riferito da EA, gli inconvenienti sono derivati da un attacco DDoS ricevuto dall'infrastruttura online del publisher, a seguito del quale sono iniziati i lavori di ripristino dei servizi.

Proseguono comunque i lavori e i test in corso presso Electronic Arts, per cui sebbene alcune funzionalità siano state ripristinate, altre sono ancora in corso di controllo e aggiustamento. Per questo motivo, momentaneamente è stata bloccata la possibilità di creazione delle partite nelle modalità FUT e Volta Football. D'altra parte, anche oggi 15 aprile, si stanno rilevando diverse segnalazioni di malfunzionamento alle componenti online di FIFA 20 in particolare.

È chiaro, dunque, che la situazione è ancora in divenire e un ritorno alla normalità completa avverrà probabilmente per gradi, in attesa di capire l'entità di questi attacchi DDoS che hanno portato al blocco anche totale delle attività online sui giochi EA nelle ore scorse. D'altra parte, anche l'accesso alla piattaforma Origin sembra essere difficoltoso ancora nella mattinata di oggi, dunque è evidente che i lavori stanno proseguendo per il ripristino completo delle funzionalità, che potrebbe richiedere ancora delle ore.

Proprio in questi giorni, EA ha organizzato alcuni eventi interessanti per incoraggiare gli utenti in questo periodo di quarantena come il torneo "Waiting for eSerie A TIM" su FIFA 20.

Today we experienced a series of DDoS attacks that we've now been able to resolve. If you're still having trouble logging in, please contact us.

Hey folks, we have temporarily disabled FUT and VOLTA FOOTBALL match creation while we continue to investigate connectivity issues impacting EA titles.

Stay tuned to this thread for more updates as we have them.