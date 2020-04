PS5, design asimmetrico e tanto bianco nei nuovi concept della console Sony

Quale sarà il design di PS5? In attesa di un reveal ufficiale, diversi artisti continuano a immaginarlo con concept sempre più arditi, come quelli proposti nelle scorse ore dal blog francese VR4Player.

Sono in pratica tre le possibili varianti estetiche, in questo caso, tutte dotate di un fattore di forma asimmetrico e con tanto, tanto bianco: una tonalità introdotta a sorpresa con il controller DualSense, e che con ogni probabilità ritroveremo nella console.

Cominciamo da una PlayStation 5 in stile desktop, a sviluppo orizzontale, con un design in stile router che si apre sul retro per rivelare le numerose porte I/O disponibili. Nella parte frontale si nota un'ampia striscia nera che può essere più o meno evidente.

Si passa quindi a una visione più pratica, molto vicina a quella di Xbox Series X, con uno sviluppo verticale e una "V" che anche in questo caso può essere più o meno marcata, impreziosita dalla striscia LED blu elettrico che farà senz'altro parte del design ufficiale.

Infine un fattore di forma cubico, che secondo molti potrebbe intercettare le reali intenzioni di Sony e le inevitabili esigenze di dissipazione del calore, difficili da soddisfare optando per una forma tradizionale. L'estetica in questo caso è tuttavia parecchio esasperata, con un frontale "storto" e una quantità di bianco forse eccessiva.