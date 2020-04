Nintendo Switch introvabile? Un utente se l'è costruito da solo, ecco come

Nintendo Switch sta diventando un bene talmente introvabile sul mercato da aver spinto qualcuno a costruirselo da solo, con la testimonianza riportata su Reddit a dimostrazione dell'incredibile lavoro svolto.

A causa degli scarsi approvvigionamenti dovuti ai blocchi imposti alla catena produttiva in Cina, come effetti della quarantena partita nei mesi scorsi, Nintendo Switch è diventato difficile da trovare sia in Nord America che in altri paesi. Nintendo ha incrementato di recente la produzione del 20% per far fronte alla richiesta in queste settimane ma i problemi proseguono, con i rifornimenti bloccati e le richieste che continuano ad essere superiori alla disponibilità.

Tutto questo, evidentemente, ha stimolato la creatività di qualcuno, come l'utente Reddit Sarbaaz che ha riportato la propria testimonianza in una guida alla costruzione di Nintendo Switch molto dettagliata e illustrata visibile a questo indirizzo.

Considerate che questa non è una macchina a forma di Nintendo Switch, ma è proprio un Nintendo Switch a tutti gli effetti, costruito partendo da pezzi di ricambio trovati online e seguendo precisamente i giusti incastri e i passaggi dell'assemblaggio standard della console Nintendo.

Il risultato è dunque proprio un Nintendo Switch ufficiale in ogni sua parte. Ovviamente, richiede una grande pazienza sia per la necessità di dover rintracciare singolarmente ogni pezzo della console, sia ovviamente nella capacità di metterli insieme, che richiede anche una notevole perizia con gli strumenti tecnologici.

Sebbene possa sembrare strano, pare che su internet si trovino in effetti tutti i singoli componenti di Nintendo Switch: l'utente Sarbaaz ha effettuato la ricerca su vari fronti fra mercato ufficiale e di seconda mano su eBay, OfferUp e Craigslist, oltre a fonti cinesi. Per ottenere tutti i pezzi ci sono volute varie settimane e in generale è stato "un progetto divertente per tenermi occupato durante la quarantena", ha affermato l'utente in questione.

Il costo totale dei pezzi si è aggirato intorno ai 200 dollari, secondo quanto riferito da Sarbaaz, anche se ovviamente non è facile trovarli tutti e funzionanti, dunque l'operazione potrebbe richiedere anche vari tentativi con acquisti multipli. In ogni caso, in tempi di emergenza questa è sicuramente una soluzione d'emergenza davvero notevole.