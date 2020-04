Apple Watch, un italiano possiede i prototipi dei primi dispositivi: le immagini

I modelli definitivi di iPhone, iPad e Apple Watch non nascono dall'oggi al domani, né già belli e fatti: chiaramente la società realizza negli anni alcuni prototipi, scarta alcune caratteristiche, ne seleziona delle altre, infine manda in produzione l'idea del prodotto definitiva. Oggi possiamo parlarvi dei primi prototipi degli Apple Watch: curiosi di saperne di più, non è vero?

Gli Apple Watch sono arrivati in commercio solo nel 2015, ma negli anni precedenti Apple aveva realizzato alcuni prototipi: modelli mai mostrati al mondo, ma le cose sono cambiate nelle ultime ore, tra l'altro grazie ad un italiano. Il collezionista Giulio Zompetti possiede infatti dei modelli non funzionanti dei primissimi prototipi degli Apple Watch, all'interno di una più vasta collezione che vanta anche alcuni dei primi iPhone fuori commercio (anche in questo caso si possono notare dei prototipi). Magari queste riflessioni porteranno fortuna, e gli iPhone 12 verranno regolarmente rilasciati nel corso dell'autunno 2020.

This is a thread on what we know about Apple's prototyping and development process of manufactured products.

1/ All info here could be incomplete/wrong/outdated. I may (or may not) update this thread in future if I have enough things to share 😁#AppleInternal #AppleCollection pic.twitter.com/G5Pk1v9rT4