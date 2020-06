Call of Duty: Warzone, Stagione 4: la nuova data di lancio svelata da un dataminer?

Tutti i principali eventi del mondo dei videogames, inizialmente previsti per i primi giorni di giugno 2020, sono stati rimandati a data da destinarsi a causa delle proteste attualmente in atto negli USA. Stesso discorso per il lancio delle nuove stagioni: ad esempio, quando arriverà finalmente la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone (e di Call of Duty: Modern Warfare)?

Forse possiamo finalmente fornirvi la nuova data, che tuttavia dovrete prendere con le pinze in attesa di conferme da parte di Activision. Difatti, secondo il parere del dataminer MW2OG, la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone sarebbe attualmente prevista per il prossimo 9 giugno 2020, alle ore 19:00; queste sono informazioni provenienti direttamente dai file di gioco. Tuttavia nel titolo non è più apparso alcun timer che anticipi l'arrivo del prossimo aggiornamento; il 9 giugno 2020, inoltre, sembra una data davvero troppo vicina, considerando che le proteste negli USA sono ancora particolarmente intense.

Ma la scoperta di questo dataminer potrebbe comunque aiutare ad "intuire" un periodo di lancio per la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone. Se i nuovi contenuti non arriveranno il 9 giugno 2020, infatti, potrebbero comunque farlo nel corso della settimana che sta per cominciare. Fortnite ha invece optato per un rinvio più consistente: l'evento il Dispositivo si terrà il 15 giugno 2020, la Stagione 3 arriverà due giorni dopo, il 17 giugno 2020.