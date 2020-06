The Last of Us 2, in video le differenze tra la versione PS4 e PlayStation 4 Pro

Quali sono le differenze tra la versione PS4 e PlayStation 4 Pro di The Last of Us 2? Un video mostra come si comporta il capolavoro di Naughty Dog sui due modelli di PlayStation 4.

Che The Last of Us 2 sia un capolavoro, anche tecnico e tecnologico, lo abbiamo capito leggendo la nostra lunghissima recensione di The Last of Us 2. Quello che ancora si fa fatica a capire è come Naughty Dog sia riuscita a far stare tutto questo ben di dio in una "semplice" PlayStation 4.

Il canale YouTube di Resero ha analizzato il gioco per provare a trovare delle differenze evidenti tra il gioco PS4 e quello Ps4 Pro. Naughty Dog, però, ha ottimizzato il suo gioco in maniera egregia e l'esperienza è perfetta su qualunque console. Le animazioni, la direzione artistica e la stabilità del frame-rate, infatti, sono sempre equiparabili tra le due versioni, garantendo, in questo modo, un feeling eccellente con il controller e di conseguenza con Ellie.

Il segreto di Naughty Dog sembra sia l'aver utilizzato il modello base come piattaforma per sviluppare il gioco.

Il risultato, quindi, è che The Last of Us 2 gira perfettamente su PS4, e gli utenti Pro si devono "accontentare" di una pulizia dell'immagine superiore e di dettagli più incisivi, ma l'esperienza è assolutamente comparabile su entrambe le piattaforme.

Cosa ne pensate? È valsa la pena aspettare così tanto per questo gioco?