Hitman: Absolution è gratis per poche ore su PC

Hitman: Absolution è gratis solo per ancora poche ore su GOG. Si tratta del quinto episodio della serie Hitman, la serie incentrata sulle disavventure dell'Agente 47 sviluppato da IO Interactive per conto di Square Enix.

Il gioco, uscito originariamente nel 2012 su PS3 e Xbox 360 e ripubblicato lo scorso anno su PlayStation 4 e Xbox One, è considerato uno dei migliori stealth di tutti i tempi. Fino a lunedì in mattinata, se i nostri calcoli non sono errati, Hitman: Absolution sarà riscattabile gratuitamente a questo indirizzo e poi giocabile su Windows PC.

Come da tradizione i giochi di GOG sono liberi da qualsiasi tipo di DRM.

A questo indirizzo potrete trovare la nostra recensione del gioco del 2012, firmata da Pierpaolo Greco e Massimo Reina. Il gioco viene così descritto: "Ci sono numerosi elementi di indubbio valore in Hitman: Absolution che ne evidenziano l'ottimo valore qualitativo, quali una buona longevità, che si attesta almeno sulla dozzina di ore abbondanti in rapporto all'abilità del giocatore e al livello di difficoltà scelto, un notevole grado di sfida generale, una realizzazione tecnica di buona fattura ed un sapiente mix strutturale di sandbox e stealth."

A proposito della serie di IO Interactive, sapete che Hitman 3 è stato annunciato per PS5 e uscirà a inizio 2021?

Lo riscatterete?