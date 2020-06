PS5, Microsoft ha fatto i complimenti a Sony per la presentazione di ieri, ma con stoccata sulla potenza

Anche Microsoft ha voluto fare i complimenti a Sony per la presentazione di PS5 di ieri sera. A pubblicare su Twitter un messaggio con i complimenti alla casa giapponese ci ha pensato Aaron Greenberg, l'Xbox Games Marketing GM, che ha esordito dicendo: "Complimenti ai nostri amici di Sony per il loro spettacolo di oggi."

Greenberg però non è Phil Spencer, solitamente molto più diplomatico e posato nei suoi messaggi, e una stoccata a PS5 l'ha voluta comunque inviare, ricordando che molti dei giochi visti durante la presentazione di ieri sera usciranno anche su Xbox Series X, la console di nuova generazione di Microsoft: "I fan di Xbox sappiano che giochi quali GTA V, Resident Evil Village, Hitman 3, NBA 2K21, Pragmata e saranno grandiosi su Xbox Series X, la console più potente del mondo."

Insomma, il savoir faire pubblico sì, ma ricordiamo al mondo che la maggior parte di ciò che avete visto lo potrete giocare anche su altre piattaforme, e forse anche meglio. A questo punto Microsoft non può più limitarsi a ricordare che alcuni dei giochi presentati dalla concorrenza sono multipiattaforma, ma deve iniziare a mostrare le sue carte. Non vediamo l'ora.

Congrats to our friends at Sony on their show today. Xbox fans should know titles like GTA V, Resident Evil Village, Hitman 3, NBA 2K21, Pragmata, etc are going to look and play great on #XboxSeriesX the world's most powerful console. #PowerYourDreams #XGonGiveItToYa 💚🙅🏼‍♂️🔥