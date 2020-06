Fortnite, SypherPK: una sfida in modalità creativa a tema SpongeBob, con risultati incredibili

In queste ultime settimane della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 streamer e pro player hanno davvero avuto bisogno di cercare nuovi stimoli e di creare da sé iniziative interessanti: è mancato difatti qualsiasi tipo di contenuto da parte di Epic Games. SypherPK ci ha messo del suo, allora, con un'iniziativa davvero interessante: una sfida a tema SpongeBob per la modalità creativa.

Di cosa si è trattato, esattamente? Presto detto: SypherPK ha sfidato i creatori di contenuti di tutto il mondo, affinché realizzassero mappe, edifici, strutture originali all'interno della modalità creativa. L'obiettivo era celebrare i ricordi indimenticabili della propria infanzia, e alla fine si è deciso di optare per il tema SpongeBob. In molti hanno raccolto la sfida, alla quale è stato posto un limite di tempo pari a quattro ore.

La vittoria è andata al team composto da Mustard Plays, Makamakes e Shride, con la loro creazione di un gigantesco SpongeBob Robot che attaccava Bikini Bottom; ma da segnalare anche le posizioni successive. Five Walnut, FatalFoo e Salvamira, ad esempio, hanno pensato di costruire da zero il mondo dei guanti della serie animata, ovvero il parco dei divertimenti iconico. E ancora, altri partecipanti hanno giustamente deciso di rendere onore al Krusty Krab o alla stessa casa del protagonista. L'originalità non manca mai in modalità creativa, di recente vi abbiamo proposto le migliori mappe a tema horror.

Deve essere stato davvero difficile per SypherPK scegliere i vincitori: tutte queste idee sono state realizzate semplicemente utilizzando gli strumenti della Modalità Creativa, tra l'altro. Date un'occhiata a questo video, e immergetevi nel mondo di SpongeBob ricreato su Fortnite Capitolo 2! Il lancio della Stagione 3, lo ricordiamo, è attualmente previsto per il prossimo 17 giugno 2020.