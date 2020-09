Nier Replicant Ver.1.22474487139, l'anteprima

Protagonista più atteso del Tokyo Game Show 2020, che si sta tenendo in digitale per via dell'emergenza Covid-19, NieR Replicant Ver.1.22474487139 non ha mancato il suo appuntamento e si è presentato non solo con ben due trailer - uno di presentazione, l'altro di gameplay - ma anche con la data di uscita fissata per il 23 aprile 2021 . Per chi non avesse seguito la notizia, si tratta del remake della versione giapponese di NieR, chiamato per l'appunto Replicant, che differisce da quella occidentale per il protagonista: si tratta infatti di un ragazzo che intraprende il suo viaggio alla ricerca di una cura per la sorella, non di un padre impegnato a fare lo stesso ma per la figlia. Al di là di questo non sussistono altre differenze tra le due edizioni e, a quanto ne sappiamo, il remake promette di seguire fedelmente tali premesse. Chi ha già giocato all'originale NieR, dunque, sa a cosa va incontro in termini di storia ma il fulcro del remake risiede nel comparto grafico quanto soprattutto nel gameplay e nel sistema di combattimento , che il video dedicato ci ha mostrato essere stato completamente rivisitato.

Un gameplay nuovo ma familiare

Il video mostrato non rappresenta ovviamente il prodotto finale, si tratta della debug build, ma già così il colpo d'occhio è notevole: al di là dell'ovvia differenza generazionale tra i due giochi che mette in vantaggio il remake per qualità visiva, le Northern Plains si presentano comunque sotto una luce diversa e al contempo familiare, molto rifinite e ben riconoscibili grazie a una cura per il dettaglio che dà un colpo secco alla nostra nostalgia. L'interfaccia è rimasta la stessa dell'originale, con la mappa nell'angolo in basso a destra e gli indicatori di salute posti in alto sempre sulla destra. Aver mantenuto la tonalità tenue e malinconica dei colori è un altro punto che abbiamo apprezzato e non era necessariamente da considerare scontato, sebbene i toni di certe ambientazioni siano legate a doppio filo con la narrazione. Passato il primo impatto e ritornati dal nostro viaggio nei ricordi, ci troviamo davanti un gameplay e un sistema di combattimento che nulla spartiscono col passato e non avremmo potuto sperare di meglio. Il lavoro svolto da Toylogic è ottimo già a questo stadio, con evidentissimi richiami a NieR: Automata grazie a un'incredibile fluidità nel movimento che fa sembrare questo NieR Replicant un altro gioco - e per certi versi lo è.





L'originale NieR vantava personaggi memorabili al pari della storia, forse la più triste dell'intero ciclo narrativo (in cui è compreso Drakengard), che però sono stati pesantemente penalizzati da un gameplay legnoso, privo di lock-on e con la maggior parte delle magie troppo situazionali o inutili, senza considerare uno sbilanciamento nella gestione delle armi che di conseguenza limitava all'utilizzo dell'unica davvero potente in termini di velocità e danni inflitti. Insomma, un gioco dall'enorme potenziale che però non è stato trasmesso a dovere ed è difficile consigliare oggi come oggi; aveva bisogno di questa revisione per essere apprezzato fino in fondo, o almeno senza permettere al nervoso di affossare del tutto l'interesse.

Magia e attacchi corpo a corpo sono ora intrecciati in maniera evidente, per un risultato più calzante, perfettamente integrato nella direzione action intrapresa dal gioco: è come vedere NieR: Automata (soprattutto in quel parry finale), forse persino meglio. La possibilità di lanciare magie mentre si salta è un'implementazione interessante, mentre si sente un po' eccessivo il fatto di correre e caricare/scagliare incantesimi, a meno che la loro potenza non sia stata contenuta, ma si tratta di dettagli sui cui ci si potrà davvero soffermare a gioco completo. Nel complesso, per essere una debug build è piuttosto impressionante, soprattutto considerando che il team ha ancora sei mesi a disposizione per migliorare: laddove l'originale presentava un gameplay goffo e legnoso, NieR Replicant Ver.1.22474487139 si presenta rifinito, pulito e dal ritmo molto più incalzante. Data la qualità narrativa del materiale di partenza, era ciò di cui questa nuova edizione aveva bisogno.