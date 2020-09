Dragon Ball Super, morte di un personaggio importante confermata: ecco chi è

Di recente il manga di Dragon Ball Super ha mostrato la morte di un personaggio importante: nessuna sparizione è mai definitiva, ma adesso è disponibile anche una conferma altrettanto importante. Vi riportiamo in questo articolo tutto ciò che dovete sapere e conoscere, tuttavia dobbiamo anche avvisarvi: se non state leggendo l'arco narrativo di Moro e non volete alcuna anticipazione, dovreste subito interrompere la lettura.



Il personaggio ad essere morto è Merus della Pattuglia Galattica, l'angelo che ha allenato Goku permettendogli di padroneggiare in modo migliore l'Ultra Istinto. Data l'evidente superiorità di Moro, Merus ha scelto di sacrificare la propria vita per limitarne i poteri. In seguito alla sua morte, Goku ha sbloccato così l'Ultra Istinto Completo (o Perfetto).



I fan hanno subito iniziato a nutrire speranze, circa la possibilità che Merus - prima o poi - tornasse in vita; non sarebbe neppure la prima volta in Dragon Ball e Dragon Ball Super, grazie alle sfere del Drago. Non sembra che ciò accadrà: a dare una conferma della morte di Merus è proprio Goku.



"Sono stato salvato da Vegeta, poi anche da Dende. E alla fine, ho costretto Merus a sacrificare la propria vita. Ma non lo ha fatto per me: lo ha fatto per il nostro universo" ha detto Goku a Jaco. Interrogato poi da Moro sul destino dell'Angelo, Goku ha continuato in questo modo: "Merus non esiste più, ciò significa che batterti ora è compito mio. Lui potrà essere morto, ma la sua volontà vive in me".



Insomma, Merus è morto per davvero e non tornerà. Che ora Dragon Ball Super abbia davvero bisogno di un salto temporale?