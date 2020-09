Xbox Series X e Series S, prezzo della scheda di espansione rivelato da un retailer

Il prezzo della scheda di espansione per la memoria di Xbox Series X e Xbox Series S è stato rivelato da un retailer inglese, Smyths Toys, che ha poi rimosso la pagina di riferimento.

Il listino dovrebbe riferirsi alla scheda di espansione esterna ufficiale prodotta da Seagate, che aggiunge 1 TB allo storage delle nuove console Microsoft. Ebbene, quanto costa?

Secondo questo retailer, la cifra richiesta sarebbe pari a 159 sterline, ovverosia circa 200 dollari: una somma che con ogni probabilità verrà tradotta da noi in 199 euro oppure, se siamo fortunati, 179 euro.

Come detto, il retailer ha cancellato la pagina dedicata alla scheda di espansione e lo stesso report di Eurogamer ha eliminato i riferimenti, ma considerando che gli altri prezzi annunciati da Smyths Toys sono corretti non c'è motivo per cui questo in particolare dovrebbe essere sbagliato.

Certo, il reveal è arrivato con ogni probabilità in anticipo sui tempi: volendo vendere una console come Xbox Series S a 299 euro con alcune limitazioni, fra cui appunto uno storage di soli 500 GB, difficilmente Microsoft punterà i riflettori sul fatto che una scheda di espansione ci costerà altri 200 euro.