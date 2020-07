Xbox Series X: Seagate presenta la prima scheda d'espansione esterna ufficiale

Seagate ha presentato la prima scheda d'espansione con licenza ufficiale per Xbox Series X, che garantirà la stessa velocità dell'SSD interno. Purtroppo non ne ha svelato il prezzo, ma ne conosciamo le dimensioni: 1TB. Sostanzialmente consentirà di raddoppiare lo spazio d'immagazzinamento a disposizione.

Jeff Fochtman, il vicepresidente senior di Seagate, ha dichiarato in merito: "Seagate è entusiasta di ricoprire un ruolo chiave nel campo dei sistemi da gioco di prossima generazione. Grazie a un nuovo standard di prestazioni, i giochi saranno più dinamici, visivamente sbalorditivi e coinvolgenti che mai. La tecnologia della scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X di Seagate mette a disposizione spazio di memorizzazione aggiuntivo per i giochi assicurando la massima velocità, come se si utilizzasse la memoria SSD interna della console. Siamo orgogliosi di unire le nostre forze a quelle di Xbox e non vediamo l'ora di aiutare i giocatori a immergersi in esperienze di gioco altamente realistiche."

La scheda di espansione di memorizzazione di Seagate per Xbox Series X permette di espandere istantaneamente la capacità, offrendo l'esperienza di gioco più potente mai creata da Xbox. Puoi usarla a casa tua o portarla da un amico per avere sempre le massime prestazioni a portata di mano.

Pagina ufficiale della Scheda di espansione di memorizzazione di Seagate per Xbox Series X