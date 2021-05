Ratchet & Clank: Rift Apart, il trailer Weapons & Traversal mostra le armi dell'esclusiva PS5

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart intitolato Weapons & Traversal. In questo video sono mostrate le armi e le "traversate" che saranno il cuore dell'attesissima esclusiva di PS5.

Avete letto il nostro speciale di Ratchet & Clank: Rift Apart tra narrazione e animazione?

Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà l'11 giugno in esclusiva PlayStation 5. Il nuovo trailer è così descritto dallo sviluppatore: "Benvenuti alla quasi-festa di lancio di Zurkon Jr! In questo primo di tre video, Junior condivide alcune delle armi e delle tecniche di traversata di Ratchet & Clank: Rift Apart. Fulmina, ghiaccia, fai rimbalzare e spazza via i tuoi nemici con questo arsenale fuori dagli schemi. E senti tutta la potenza attraverso il controller DualSense Wireless."

Oltre a sparare a tutto quello che si muove, i simpatici protagonisti dovranno saltare da un mondo all'altro senza soluzione di continuità, in questa avventura che finalmente sfrutterà pienamente le potenzialità della next-gen di Sony.

Lo comprerete?