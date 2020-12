Cyberpunk 2077 per Stadia è a 49,99€ ancora per qualche giorno

Ancora per qualche giorno Google propone un'offerta davvero gustosa per poter entrare nell'ecosistema Stadia e per poter giocare in maniera più che accettabile a Cyberpunk 2077. Fino al 18 dicembre, infatti, il gioco di ruolo di CD Projekt RED potrà essere acquistato a soli 49,99 euro con un mese di Stadia Pro.

Fino a qualche ora fa, oltretutto, Google spediva gratuitamente a casa un Chromecast Ultra e un Game Pad di Stadia a tutti coloro che hanno acquistato il gioco. Solo che adesso le scorte sembrano essere terminate.

Adesso che ha finalmente una freccia nella sua faretra, Google sta sfruttando a fondo l'occasione. Dopo aver preso in giro Xbox One e PS4 per i problemi della loro versione di Cyberpunk 2077, adesso ha ulteriormente migliorato la promozione che ha attivato sin dalla fase di preorder del gioco. Sottoscrivendo un mese di Stadia Pro gratuito, infatti, si otterranno 10 euro di sconto per il primo acquisto che potranno poi essere utilizzati per comprare Cyberpunk 2077.

In questo modo il gioco di CD Projekt RED costerà 49,99 euro.

L'offerta sta andando bene, tanto che nelle scorse ore Google ha esaurito i kit Google Stadia Premiere Edition che regalava assieme al gioco, ma i dieci euro di promozione sono ancora validi.

Potrete trovare tutti i dettagli di questa offerta a questo indirizzo. Ricordatevi di sottoscrivere il mese di Stadia Pro prima di procedere all'acquisto del gioco.

Come vi sembra l'offerta? Nel caso in cui siate interessanti, ecco come gira Cyberpunk 2077 su Stadia.