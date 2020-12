Metroid Prime 4 ancora in alto mare? Il team in cerca di un boss/AI designer

Arrivano novità in casa Retro Studios, team di sviluppo al lavoro su Metroid Prime 4. Ancora una volta, purtroppo, si tratta di notizie non relative al gioco. Retro Studios, tramite il proprio profilo Twitter, ha condiviso una proposta di lavoro: il team è alla ricerca di un nuovo boss/AI designer da aggiungere ai propri ranghi. Non abbiamo però alcuna altra informazione in merito.

Seguendo il link in descrizione, possiamo vedere che il team di Austin (Texas) è anche in cerca di personale per altri ruoli. Retro Studios ha bisogno di un Senior Level Designer, di un Lead Animator, di un Lighting Artist (Livello 4), di un Lead Lighting Artist e di un Concept Artist. Un assortimento non da poco che fa pensare che Metroid Prime 4 sia ancora in alto mare.

Parliamo inoltre di posizioni di alto livello, con una posizione Senior e due posizioni Lead ancora vacanti. Anche la necessità di un concept artist fa pensare che Retro Studio non abbia ancora ideato l'intero gioco. La regolare assunzione di sviluppatori non è strana per un gioco, nel corso dell'intero arco di sviluppo, ma in questa situazione crediamo proprio che non manchi poco all'uscita.

Metroid Prime 4 ha subito uno sviluppo travagliato, con un cambio di sviluppatore e la necessità di far ripartire lo sviluppo dal principio. Nintendo è nota per la sua volontà di proporre titoli di massima qualità, senza scendere a compromessi, quindi la speranza è che, indipendentemente dal tempo necessario, il prodotto finale sia incredibile. Nintendo Switch è una piattaforma di successo e il ritorno di Metroid potrebbe dare nuova luce a una serie che, negli anni, ha perso di rilevanza. Speriamo di ricevere nel corso del 2021 un aggiornamento dello stato dei lavori di Metroid Prime 4.