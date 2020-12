Call of Duty Warzone e Cold War: il trailer del Pass Battaglia della Stagione 1

Activision e Treyarch hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato al Pass Battaglia della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e del battle royale Call of Duty Warzone. Il filmato ci illustra le caratteristiche fondamentali del Battle Pass che ci permetterà di scalare i 100 livelli dei due sparatutto a partire dal 16 dicembre 2020, data di inizio della Season One del nuovo capitolo di COD.

Prima di tutto, ci viene mostrato in modo definitivamente ufficiale il nuovo operatore leggendario: Stitch, un ex-socialista esperto di armi chimiche ora divenuto un fuggitivo internazionale. Stitch era già stato al centro di molteplici rumor e leak, che lo avevano correttamente collegato a Rebirth Island, un ex-centro di ricerche su armi chimiche.

Il trailer del Pass Battaglia della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e del battle royale Call of Duty Warzone ci illustra poi due armi gratis: il Mac 10, una mitraglietta (SMG), e Groza, fucile d'assalto. Mac 10 punta tutto sui rapidi colpi sul corto raggio, mentre il Groza permette scontri sul medio raggio con un potere d'arresto notevole. Verranno poi introdotti nuovi progetti leggendari, come Constable e Warden's Word. Non mancano ovviamente anche skin per armi e veicoli, oltre a nuovi sticker.

Queste sono le principali novità presentate dal trailer, ma ovviamente all'interno del Pass Battaglia della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e del battle royale Call of Duty Warzone ci saranno molti altri contenuti.



Treyarch ha deciso di aumentare gli XP armi ottenuti all'interno del gioco, in seguito alle richieste dei fan.