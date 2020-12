eSerie A TIM: domani si terrà la giornata finale degli Online Qualifier

Domani si assegneranno gli ultimi slot del Draft che i team ufficiali della eSerie A TIM | FIFA 21 promossa da Sony Interactive Entertainment Italia in collaborazione con la Lega Serie A utilizzeranno per completare le loro formazioni ufficiali. Dopo una selezione che ha dovuto scremare più di 3000 aspiranti pro-player, domani ci sarà l'ultima occasione per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla prima eSerie A TIM | FIFA 21.

Gli otto vincitori, infatti, parteciperanno al Draft nel quale i club sceglieranno, tra gli migliori 8 campioni di ogni Cup, coloro che potranno affiancare i Pro Player del team ufficiale. In questo modo potranno ambire a diventare i primi Campioni di Italia quando inizierà la Regular Season. La formula di quest'anno vede 17 squadre che dal 9 al 17 marzo si sfideranno per raggiungere i Playoff.

Inoltre i migliori 8 giocatori dell'ultima Cup si aggiudicheranno esclusivi premi targati PlayStation: il primo guadagnerà un abbonamento annuale PS Plus, il secondo un abbonamento trimestrale PS Plus, terzo e quarto un abbonamento mensile PS Plus mentre gli ultimi quattro si porteranno a casa un abbonamento mensile PS Now.

La eSerie A TIM si concluderà poi coi Playoff, che si giocheranno il 20 e il 21 aprile con un Tabellone a Doppia Eliminazione. Solo le migliori tre squadre di ogni girone potranno accedere al Winner Bracket e guadagnarsi la possibilità di accedere direttamente alla Finale. In caso di sconfitta, invece, i team potranno competere un'ultima volta nel "Last Chance" del tabellone Playoff. Solo le 8 migliori squadre (le 4 del Winner Bracket e le 4 "sopravvissute" della "Last Chance") conquisteranno un biglietto per le esclusive Final Eight di maggio.

Le iscrizioni sono ancora aperte: tutti coloro che vogliono iscriversi alla Cup di domani possono farle attraverso questo link o direttamente da PS4 accedendo a "Tornei" nella sezione "Eventi" della dashboard.

In bocca al lupo!