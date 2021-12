Nintendo Switch: i giochi indie più venduti nel 2021 svelati da un video ufficiale

Nintendo ha pubblicato su YouTube un video che svela quali sono i giochi indie più venduti su Nintendo Switch nel corso del 2021. Potete vedere il filmato qui sopra e la lista qui sotto.

Ecco la lista (in ordine sparso) dei giochi indie più venduti su Nintendo Switch nel 2021:

Cyber Shadow

Unpacking

Tetris Effect Connected

Stick Fight The Game

Curse of the Dead Gods

Ender Lilies

Doki Doki Literature Club

Spelunky 2

Road 96

Subnautica + Subnautica Below Zero

Littlewood

Islanders

Slime Rancher Portable Edition

Eastward

Axiom Verge 2

Precisiamo che non sono stati indicati i dati di vendita: sappiamo solo che questi 15 giochi sono gli "indie" più venduti nel 2021 su Nintendo Switch. Anche l'ordine è casuale: non si tratta di una classifica.

In questa lista sono presenti - ovviamente - moltissimi nomi noti al largo pubblico. Troviamo ad esempio Subnautica, grande successo su tutte le piattaforme, in questo caso completo anche dell'espansione Below Zero. Non mancano poi giochi celebrati dalla critica come Eastward (recensione), Axiom Verge 2 (recensione) e Ender Lilies (recensione).

Diteci, quali di questi avete giocato? Quali invece dovete ancora recuperare?