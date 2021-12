AMD Radeon Super Resolution oltre l'FSR: potrà essere utilizzata su qualsiasi gioco

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di AMD, arriva da VideoCardz una notizia interessante, secondo la quale la compagnia avrebbe intenzione di introdurre prossimamente la tecnologia Radeon Super Resolution (RSR) che dovrebbe rappresentare un'estensione del FidelityFX Super Resolution (FSR) applicabile su tutti i giochi.

Si tratterebbe, in un certo senso, di una "democratizzazione" della tecnologia di miglioramento della risoluzione attraverso intelligenza artificiale, estendendola a qualsiasi gioco a prescindere dal supporto o meno di FidelityFX.

AMD FidelityFX Super Resolution consente di migliorare la qualità grafica usando l'IA

Questo RSR potrebbe dunque essere utilizzato nei giochi precedenti all'introduzione dell'FSR, in generale qualsiasi titolo fruibile "in full screen" su PC, abbassando dunque al minimo i requisiti per poter applicare una tale tecnologia.

In attesa di conferme da parte di AMD, che a questo punto potrebbero arrivare nel corso del CES 2022, possiamo immaginare che questa nuova tecnica di scaling della risoluzione con uso dell'intelligenza artificiale possa raggiungere risultati forse non all'altezza dell'FSR ma comunque paragonabili, e soprattutto essere applicata a qualsiasi titoli a prescindere dal supporto per FidelityFX, dunque estendendone l'utilizzo in maniera notevole.

Considerando che l'FSR è supportato attualmente da solo 70 giochi, l'RSR avrebbe un supporto molto maggiore, con applicazione diretta all'interno del pannello di controllo di Windows. Sebbene la soluzione adottata da Nvidia, ovvero il DLSS, si sia dimostrata superiore, c'è da dire che quest'ultima richiede obbligatoriamente una scheda grafica dotata di tensor core e il supporto specifico dei giochi a tale tecnologia.

La forza dell'RSR, seppure magari di fronte a risultati inferiori, sarebbe un allargamento esponenziale della base di utenza che potrebbe utilizzare tale tecnologia, sebbene sia probabilmente legata comunque a GPU AMD basate almeno su architettura RDNA 1.