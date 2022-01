Hollow Knight: Silksong uscirà nel 2022, stando alla versione mobile di GOG

Hollow Knight: Silksong potrebbe uscire entro la fine di quest'anno. Il gioco non ha ancora una finestra di lancio ufficiale, ma la versione mobile della pagina dedicata di GOG ora indica il 2022 come anno di uscita.

Come riportato da un utente su Reddit, accedendo alla pagina dedicata a Hollow Knight: Silksong attraverso la versione mobile dello store, tra le informazioni del prodotto viene indicato il 2022 come data di uscita. u/cloudsheep0 inoltre fa notare che anche la pagina mobile del predecessore indica solo l'anno di uscita, senza mese e giorno dunque, il che potrebbe rafforzare la veridicità di questa informazione.

Le informazioni riportate nella pagina mobile di GOG di Hollow Knight: Silksong

Ok, il 2022 si tratta di un'indicazione molto vaga, ma sicuramente è un passo in avanti. L'atteso sequel del Metroidvania di Team Cherry, infatti ufficialmente al momento non ha una data neppure indicativa. Steam, ad esempio, riporta un semplice "TBA" (To be announced, ovvero "da annunciare").

Interessante notare inoltre che Hollow Knight: Silksong figurava anche nella tanto discussa lista di giochi leakati di Nvidia GeForce Now, con data di uscita fissata al mese di febbraio. Insomma, novità ufficiali in merito potrebbero arrivare nel giro del prossime settimane.

Attualmente Hollow Knight: Silksong figura nella top 10 dei più desiderati su Steam, insieme a titoli del calibro di Elden Ring, Dying Light 2, Starfield, God of War e S.T.A.L.K.E.R. 2.