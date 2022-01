Classifiche software inglesi dicembre 2021: FIFA 22 primo, 6,8 milioni i giochi venduti

FIFA 22 è primo nelle classifiche inglesi di dicembre 2021, stilate sui dati di GSD (che tracciano le vendite fisiche e digitali), che parlano di un totale di 6,8 milioni di giochi venduti nel corso del mese, con un calo del 12% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Classifiche software inglesi dicembre 2021:

FIFA 22 (EA) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) F1 2021 (Codemasters) Just Dance 2022 (Ubisoft) Spider-Man: Miles Morales (Sony) Battlefield 2042 (EA) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo)* Far Cry 6 (Ubisoft) Marvel's Guardians of the Galaxy (Square Enix) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Riders Republic (Ubisoft) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* Pokémon Shining Pearl (Nintendo)* Mortal Kombat 11 (Warner Bros) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros) Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition (Rockstar)

Il calo è dovuto alle performance non esaltanti di Call of Duty: Vanguard e alla mancanza di lanci importanti come quello di Cyberpunk 2077, uscito a dicembre 2020.

Del totale, 3,8 milioni di copie sono state vendute nel mercato fisico, con un calo del 12% rispetto all'anno precedente, mentre 3 milioni sono state vendute nel mercato digitale, con un calo del 13% rispetto al 2020.

FIFA 22 non è solo il primo in classifica, ma continua a fare meglio di FIFA 21, per la gioia di Electronic Arts. Da notare GTA V in terza posizione, che regge botta nonostante gli otto anni sulle spalle e un calo del 25% rispetto all'anno precedente.

F1 2021 ha raggiunto la quarta posizione, spinto dai fatti del finale di campionato di Formula Uno, che hanno acceso i riflettori sulla competizione. Just Dance 2022, infine, conquista una solidissima quinta posizione, pur avendo fatto registrare un risultato leggermente inferiore al capitolo precedente.