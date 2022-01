Xbox Series X e S battono PS5 a dicembre 2021 nel Regno Unito, ma sono sotto a Nintendo Switch

Xbox Series X e S hanno fatto meglio di PS5 a dicembre 2021 sul mercato inglese, nonostante la console più venduta è stata Nintendo Switch. Stando a quanto riportato da Christopher Dring su Games Industry, in totale nel corso del mese sono state vendute 560.000 console in UK, per ricavi pari a 200 milioni di sterline. A fornire i dati è stata la compagnia GfK, da anni punto di riferimento per le rilevazioni dell'andamento dell'industria dei videogiochi nel regno di Elisabetta II.

Nintendo Switch ha visto un aumento delle vendite del 6% rispetto a novembre 2021, mese in cui la console era andata benissimo grazie al bundle del Black Friday con Mario Kart 8 Deluxe. Quindi dicembre è stato un mese particolarmente positivo. Come positivo è stato per Xbox Series X e S in seconda posizione, con un aumento delle vendite del 108% rispetto a novembre. Si tratta del miglior mese di sempre per la console di Microsoft sul territorio, superiore anche a quello del lancio, ossia novembre 2020. Le vendite sono state trainate dall'aumento delle scorte di Xbox Series X.

In totale, le Xbox Series hanno superato il milione di unità totali vendute in UK, un risultato considerato davvero ottimo. PS5, invece, è scivolata in terza posizione, nonostante la crescita nelle vendite del 28% rispetto al mese precedente. In questo caso è stato il secondo mese migliore di sempre per le vendite della console, dopo quello di lancio.

Inoltre, nel corso di dicembre 2021 sono stati venduti quasi 2,1 milioni di accessori, facendo segnare una crescita del 77% rispetto a novembre, ma un calo del 20% rispetto a dicembre 2020, mese che comunque beneficiò dell'onda lunga del lancio delle console di ultima generazione.

Il settore degli accessori continua a essere dominato da Sony, con il DualSense White al primo posto e il DualSense Midnight Black al secondo posto. Xbox registra comunque una grossa crescita, in particolare con l'Xbox Wireless Controller nero (terzo in classifica), dovuta al successo delle Xbox Series. In quarta posizione c'è la versione bianca del controller Xbox, mentre in quinta l'Xbox One Elite Wireless Controller Series 2.